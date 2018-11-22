خالد الفالح: لن نبيع نفطًا لا يحتاجه الزبائن

علي القحطاني(صدى):

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، أن الطلب على النفط سيتراجع في شهر يناير المقبل، فيما ستستجيب السعودية للطلب؛ لتهدئة القلق عالميًا.

وأشار ” الفالح ” ، في تصريحات نقلتها قناة CNBC العربية، إلى أنه يأمل في تنفيذ قانون جديد للتعدين في النصف الأول من 2019 بما يشجع الأنشطة في استكشاف مناطق التعدين.

وبيّن أن القانون الجديد يستهدف الشركات الصغيرة إلى جانب الشركات الكبيرة، مضيفًا : ” لن نبيع نفطًا لا يحتاجه الزبائن ” .

وأعرب ” الفالح ” أنه من المتوقع أن يبدأ المستثمرون الأجانب الدخول إلى قطاع التعدين بحلول 2020 ، مشيرًا إلى عملية إصدار التراخيص ستكون أقصر بحوالي 30 يومًا.