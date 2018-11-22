بالفيديو.. منظر مهيب لسحابة سوبرسل في الوهيبية جنوب حائل

علي العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الخميس، منظر مهيب لسحابة سوبرسل جنوب الوهيبية جنوب حائل.

وتعرضت حائل اليوم الخميس لأحوال جوية مُتقلبة، حيثُ تشكلت السُحب الركامية الرعدية وتساقطت الأمطار على المنطقة.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على: المدينة المنورية، مكة المكرمة، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، الرياض، الأجزاء الشمالية، غدًا الخميس.