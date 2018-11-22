هل قرر النظام القطري التخلص من عزمي بشارة؟

طلال الضوي(صدى):

أصبح السياسي الإسرائيلي – الفلسطيني المقيم في قطر، يشكل خطرًا على النظام القطري فهو يعرف كافة فضائح تنظيم الحمدين، ويملك الصندوق الأسود لقطر.

وتداولت أنباء عن إصابة ” بشارة ” اليوم الخميس، بإصابات حرجة إثر حادث مروري، فيما يتكتّم النظام القطري على الحادث بشكل كبير، ولم تنشر أي وسيلة إعلامية أنباء عنه.

هذا التكتم من قبل الإعلام القطري، يجعل السؤال حول ما إذا كان الحادث متعمد مطروح وبقوة على الساحة السياسية، فإخفاء المستور والخوف من فضائح قد يُعلن عنها تزيد من الموقف المحرج لتنظيم الحمدين، يدفعه للقيام بذلك.

من جانبه، قال المحلل السياسي عماد الدين الجبوري : ” هل بات التخلص من ( عزمي بشارة ) مطلوبا، لإخفاء المستور ؟ عزمي لعب دورا قذرا جدا وهو الصندوق الأسود لقطر…ومطلوب التخلص منه لما لديه من الفضائح ؟ قرأت عن اصابة عزمي بحادث طريق اليوم واصابته حرجة ” .

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