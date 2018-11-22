هياط يدعي الغرق في مياة الأمطار ويتصل بالطوارئ لهذا السبب

خالد الظفيري(صدى):

أدعى مواطن كويتي الغرق في ظل الظروف الجوية التي تمر بها بلاده، حيث اتصل بغرفة العمليات على رقم 112 طالباً الإغاثة وقلّد صوت غريق أثناء انهماك رجال العمليات في استقبال البلاغات.

وعندما أجابه موظف البدالة بقوله 112 تفضل، بدأ المتصل يقلّد صوت غريق بأسلوب استفزازي ثم أغلق الخط وهو يضحك، حيث قام ببثّ تصوير فيديو يوثّق فيه فعلته واستهزاءه برجال الأمن.

مما دفع الداخلية إلى تتبع الاتصال على مدى الأيام الماضية واستخرجوا بيانات مالك الخط الهاتفي الذي وردت منه المكالمة، فاتضح أنه مواطن من سكان محافظة الأحمدي، وتم تسجيل قضية بحقه في مخفر منطقة شرق حملت مسمى إزعاج سلطات وتقديم بلاغ كاذب.