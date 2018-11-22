250 مليون يورو تكلفة انتقال ” صلاح ” لـ برشلونة

ماجد محمد(صدى):

ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الخميس، أنه سيتعين على نادي ” برشلونة ” دفع مبلغ ضخم حال رغبته فى التعاقد مع نجم ليفربول اللاعب المصري ” محمد صلاح ” قبل حلول 2020.

وأوضحت ” التقارير الصحفية ” ، أن تعاقد برشلونة مع ” صلاح ” الذى يعد أحد أبرز اللاعبين المرغوب فيهم داخل قلعة كامب نو، سوف تصل إلى قيمة مالية عالية تجعل النجم المصرى أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم.

وكشفت ” التقارير ” ، عن وجود بند فى عقد ” كوتينيو ” مع ” البارسا ” ، يقضى بدفع النادى الكاتالونى 100 مليون يورو إضافية على مبلغ انتقال أى لاعب من ” الريدز ” خلال 3 أعوام من انتقاله لـ ” البلوغرانا ” والذى تم فى يناير الماضى.

وأضافت ” التقارير ” ، أن هذا يجعل صفقة محمد صلاح تصل إلى 250 مليون يورو، وهى القيمة المالية الإضافية فى البند بجانب القيمة التسويقية للفرعون والتى تصل إلى 150 مليون.