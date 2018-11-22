” البيئة ” تضبط مخالفَين لنظام المراعي والغابات

واس(صدى):

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية، مؤخراً، مخالفَين لنظام المراعي والغابات، في كلٍّ من ” روضة الهوامل ” في عودة سدير بالرياض، والحوية في محافظة الطائف، بعد قيام أحدهم بالتفحيط في الروضة، وقطع الآخر أشجاراً خضراء.

وأوضحت الوزارة أنها فور اطلاعها على مقاطع الفيديو المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي،، تواصلت مع الجهات الأمنية في المدينتين، ليتم تحديد هوية المخالفين وإلقاء القبض عليهما سريعاً.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تعد مخالفاً لنظام المراعي والغابات الصادر في العام 2004، والذي نص على حظر الإضرار في الأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما أنه عاقب المخالفين بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وتتضاعف في حال التكرار، مع إصلاح الأضرار الناجمة عن المخالفة.

كما أفادت الوزارة بأن العبث بالغطاء النباتي في الروضات والمنتزهات من خلال قيادة السيارة عليه، يؤثر على التربة وخصوصاً في موسم الأمطار، حيث إن عملية الضغط على التربة تمنع الهواء من التغلغل داخلها، وهو ما يجعلها غير صالحة للإنبات ونمو الزرع فيها.

وأهابت الوزارة بالجميع الحفاظ على الغطاء النباتي للمنتزهات والروضات، وعدم العبث بأشجارها ونباتاتها، إضافة إلى المحافظة على نظافتها ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك، داعية الزوار في حال مشاهدة أي تجاوزات أو تعديات، إلى سرعة الإبلاغ عنها من خلال التواصل مع الوزارة عبر الهاتف 8002472220.