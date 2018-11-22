بالفيديو.. طالب لـ خادم الحرمين وولي العهد: كلمة شكرًا لن توفيكم حقكم

نايف السالم(صدى):

وجه ” محمد العرف ” أحد طلاب تعليم الحدود الشمالية، اليوم الخميس، كلمة شكر لـ ” خادم الحرمين ” سمو الملك ” سلمان عبد العزيز ” وسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، أثناء احتفالات استقبال سمو الملك ” سلمان ” وولي عهده _ حفظهما الله – خلال زيارتهما الرسمية لمنطقة الحدود الشمالية.

وفي هذا الإطار قال ” العرف ” ، في كلمته ” مساك الله بالخير طال عمر.. شكرًا لن توفيكم حقكم، لكن نقول الله يحفظك ويخليك لنا، على كل جهد ينمي بلدنا، أنا وزملائي اليوم نشارك في تدشين ” الوعد ” وهذا أكبر دليل على أن التنمية وصلت لمنطقتنا هذه مثل باقي مناطق وطنا الغالي ” .

يأتي ذلك خلال زيارة خادم الحرمين سمو الملك ” سلمان بن عبد العزيز ” وسمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” حفظهما الله، لمنطقة الحدود الشمالية لافتتاح وتدشين ” مشاريع وعد الشمال ” التنموية، حرصًا من القيادة الرشيدة على المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية.