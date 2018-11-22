الأمطار تجتاح طرق المدينة.. والنقل يحذر

نايف السالم(صدى):

أصدر فرع وزارة النقل في المدينة المنورة، اليوم الخميس، تنبيه لمستخدمي طريق المدينة المنورة – القصيم السريع وطريق العيص – المربع، نظرًا لوجود أمطار.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يجب بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار ، لسلامتكم جرى التنويه.

كما حذرت مستخدمي طريق العيص – المربع عند العلامة الكيلومترية (٥٧)، ومستخدمي طريق العلا – البريكة عند العلامة الكيلومترية (١٣)، من هطول الأمطار.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على: المدينة المنورية، مكة المكرمة، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، الرياض، الأجزاء الشمالية، غدًا الخميس.