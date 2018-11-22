بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يغادر محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية

واس(صدى):

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بمطار طريف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداع الملك المفدى، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين.