بالفيديو والصور.. ولي العهد يعد بالانتهاء من ملف القبائل العائدة قريبًا

نايف السالم(صدى):

كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، وجّه بدراسة الملفات المتعلقة بالقبائل العائدة.

وأوضح خلال زيارة سموّه، اليوم الخميس، لعدد من أعيان منطقة الحدود الشمالية بمنازلهم، أن ملفات القبائل العائدة في مرحلة الرصد والدراسة، وسينتهون من ذلك قريبًا.

ووثَّقت صور ومقاطع فيديو متداولة، استقبال أعيان المنطقة وجمع من المواطنين لسمو ولي العهد في عدد من المنازل، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.