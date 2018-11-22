  • الخميس 22

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة: الاعتداء عمدًا على الأموال والممتلكات العامة جريمة موجبة التوقيف

النيابة: الاعتداء عمدًا على الأموال والممتلكات العامة جريمة موجبة التوقيف

النيابة: الاعتداء عمدًا على الأموال والممتلكات العامة جريمة موجبة التوقيف
عادل الحربي (صدى):

أكدت النيابة العامة، أن الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة، تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

وذكرت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة كالطرق أو المراكز الخدمية أو الحدائق العامة والمنتزهات ، بأي وسيلة من وسائل الإتلاف. تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ” .

 


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2370 ] نشر منذ 51 دقيقة

ولو مرة يالنيابة نبي نقرء شي يكون في صالح المواطن
ماغير موجبة للتوقيف ويجب التوقيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *