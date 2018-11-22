النيابة: الاعتداء عمدًا على الأموال والممتلكات العامة جريمة موجبة التوقيف
أكدت النيابة العامة، أن الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة، تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
وذكرت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة كالطرق أو المراكز الخدمية أو الحدائق العامة والمنتزهات ، بأي وسيلة من وسائل الإتلاف. تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2370 ] نشر منذ 51 دقيقة
ولو مرة يالنيابة نبي نقرء شي يكون في صالح المواطن
ماغير موجبة للتوقيف ويجب التوقيف