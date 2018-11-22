النيابة: الاعتداء عمدًا على الأموال والممتلكات العامة جريمة موجبة التوقيف

عادل الحربي (صدى):

أكدت النيابة العامة، أن الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة، تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.

وذكرت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة كالطرق أو المراكز الخدمية أو الحدائق العامة والمنتزهات ، بأي وسيلة من وسائل الإتلاف. تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ” .