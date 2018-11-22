في الرياض.. إلزام المدارس الأهلية بالتوطين خلال الفصل الدراسي الجاري

حمودي العنزي(صدى):

أصدر مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض، تعميمًا عاجلًا للمدارس الأهلية والعالمية بضرورة توطين الوظائف التعليمية والإدارية والإشرافية بكوادر وطنية.

وألزم المكتب، المدارس الأهلية والأجنبية بإحلال معلمين ومعلمات وطنيين في الوظائف المرتبطة من شاغلي الوظائف التعليمية (وكيل – مرشد طلابي – رائد نشاط)، وكذلك الوظائف الإدارية، وذلك في مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري.

وأشار التعميم، إلى أنه سيتم بناء على تكليفات العمل كقائد وقائدة للمدرسة الأهلية والعالمية والطفولة المبكرة على ملاك الوزارة، إيقاف التكليف الجديد اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 1441 لجميع المراحل الدراسية، على أن يتم إنهاء تكليف قائدي وقائدات المدارس للطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والمتوسطة مع نهاية العام الدراسي الحالي 1440، وذلك وفقًا لـ ” الوطن ” .

كما أوضح أنه سيتم إنهاء تكليف قائدي وقائدات المدارس للمرحلة الثانوية مع نهاية العام الدراسي 1441/ 1442، مضيفًا أن المرشحين والمرشحات للعمل كقائد وقائدة للمدرسة الأهلية أو العالمية أو الطفولة المبكرة على حساب مالكها يجب أن تستكمل نماذجهم وتسليمها لمكتب التعليم الأهلي بالمنطقة قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل.

وأبان أنه يجب على القائد أو قائدة المدرسة إبلاغ مالك المدرسة ومكتب التعليم الأهلي كتابياً قبل نهاية العام الدراسي بشهرين، إذا رغب في إنهاء التكليف من المدرسة بناء على ظروفه الخاصة.