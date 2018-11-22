بالفيديو.. ردة فعل غاضبة من فنانة عزباء على مصطلح ” عانس ” : ” عنصرية “

أميرة خالد(صدى):

استنكرت الفنانة البحرينية شيماء سبت، إطلاق وصف ” عانس ” على المرأة غير المتزوجة، في المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال لقاءها ببرنامج ” في الصميم ” المذاع على شاشة ATV، حيث اعتبرت كلمة ” عانس ” مصطلح عنصري، قائلة : ” ما في شي إسمه عانس. هذا مصطلح ابتكره العرب لأن العرب يحبون يدمرون نفسهم ” .

وأضافت : ” شنو يعني كلمة عانس؟.. هل يوجد قطار للزواج؟ شنو القطار؟ ” .

في إطار آخر، أوضحت أن شقيقتها شذى سبت، عانت من مرض شلل المعدة النادر، مؤكدة أنهما ليسا بحاجة إلى الشهرة مستغلين هذا المرض كما أشاع البعض.