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  3. بالفيديو.. ردة فعل غاضبة من فنانة عزباء على مصطلح ” عانس ” : ” عنصرية “

بالفيديو.. ردة فعل غاضبة من فنانة عزباء على مصطلح ” عانس ” : ” عنصرية “

بالفيديو.. ردة فعل غاضبة من فنانة عزباء على مصطلح ” عانس ” : ” عنصرية “
أميرة خالد(صدى):

استنكرت الفنانة البحرينية شيماء سبت، إطلاق وصف ” عانس ” على المرأة غير المتزوجة، في المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال لقاءها ببرنامج ” في الصميم ” المذاع على شاشة ATV، حيث اعتبرت كلمة ” عانس ” مصطلح عنصري، قائلة : ” ما في شي إسمه عانس. هذا مصطلح ابتكره العرب لأن العرب يحبون يدمرون نفسهم ” .

وأضافت : ” شنو يعني كلمة عانس؟.. هل يوجد قطار للزواج؟ شنو القطار؟ ” .

في إطار آخر، أوضحت أن شقيقتها شذى سبت، عانت من مرض شلل المعدة النادر، مؤكدة أنهما ليسا بحاجة إلى الشهرة مستغلين هذا المرض كما أشاع البعض.


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