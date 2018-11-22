بالصور .. د . توفيق السديري يصل جمهورية البرازيل في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

محمد السعران(صدى):

وصل نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، على رأس وفد المملكة العربية السعودية ــ نيابة عن معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ــ؛ للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الدولي لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي تفتتح فعالياته يوم غد، بمشاركة 400 من العلماء والباحثين من خمسين دولة.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار ساوباولو الدولي بجمهورية البرازيل الاتحادية الشيخ أحمد علي الصيفي رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في برازيليا الأستاذ محمد عبدالحميد خان، والدكتور عبدالحميد متولي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والدعاة في البرازيل، ومبعوث وزارة الشؤون الدينية، والشيخ محمد البقاعي مبعوث وزارة الشؤون الإسلامية إمام وخطيب مسجد مدينة سانتو أمارو، وجمع من رؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية، وكبار ضيوف المؤتمر. ويلقي معالي الدكتور توفيق السديري كلمة المملكة العربية السعودية ــ ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ في حفل الافتتاح، كما يلقي معاليه المحاضرة الافتتاحية للمؤتمر.

فيما يتناول المؤتمر هذا العام ” تعليم اللغة العربية في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ــ الواقع والمأمول ” ، وينظمه مركز الدعوة الإسلامية في البرازيل بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ــ يضم ــ علاوة على جلستيه الافتتاحية والختامية وحفل الافتتاح ــ خمس جلسات تناقش ثمانية وعشرين موضوعا ضمن خمسة محاور رئيسة.

ويضم الوفد السعودي المشارك في أعمال المؤتمر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، والأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، والملحق الثقافي في سفارة المملكة في لندن الدكتور ناصر بن عبدالله بن غالي، إضافة إلى عدد من الأكاديميين السعوديين بالجامعات، ولفيف من مبعوثي وزارة الشؤون الإسلامية.