حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة ليوم غد الجمعة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي لحالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على مناطق المملكة.

وتوقعت الهيئة أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على: المدينة المنورة، مكة المكرمة، حائل، القصيم، المنطقة الشرقية، الرياض، الأجزاء الشمالية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: تبوك، الجوف، مرتفعات الباحة، عسير، جازان.