” من راعي أغنام لطبيب “.. بالفيديو.. موقف إنساني مثير لمعلم مع أحد طلابه

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو لمعلم يكشف عن موقف إنساني مثير له مع أحد تلامذته، بعدما انتشله من حالة الانقطاع عن التعليم، ليصبح طبيبا استشاريا في فرنسا.

تفاجأ المعلم بأحد طلابه المميزين في الإبتدائي بعد انتهاء الصف السادس، لم يعد ليلتحق بالمدرسة، وبالسؤال عنه علم أن والده أقعده عن الدراسة ليعمل معه في رعاية الماشية.

وبادر بالذهاب إلى والده لإقناعه بإعادته لمقاعد الدراسة، لكن الأب قال إنه بحاجة لمساعدة نجله له في العمل، فقام المعلم بتأمين أحد الرعاة له خلال 3 أيام، وعاد الطفل إلى الدراسة.

وعاد الطالب المميز للتفوق وذهب لإكمال دراسته في فرنسا، وهو الآن طبيب استشاري هناك.