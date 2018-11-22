بالفيديو.. الفتح يكتسح أحد برباعية

ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي الفتح، نادي أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالقادر الوسلاني، الأهداف في الدقيقة 24، وبعدها بدقيقتين فقط سجَّل جواو بيدروا الهدف الثاني للفتح، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة للفتح.

وفي الشوط الثاني، أحرز كل من ألكاليبانجورا وإبراهيم شنيحي، هدفين أخرين من ضربتين جزاء في الدقيقتين 64، 79، على التوالي.

وارتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة محتلًا المركز السابع، فيما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

🎥 فيديو للهدف الرابع لنادي #الفتح سجله اللاعب : إبراهيم الشنيحي في الدقيقة 78

الفتح 4 : 0 أحد #الفتح_أحد pic.twitter.com/HBikXTh8r2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 22, 2018

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #الفتح سجله اللاعب : بانغورا في الدقيقة 64

الفتح 3 : 0 أحد #الفتح_أحد pic.twitter.com/UCUAA1Dmuk — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 22, 2018

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الفتح سجله اللاعب : بيدرو جواو في الدقيقة 26

الفتح 2 : 0 أحد #الفتح_أحد pic.twitter.com/CaZvPJD7a3 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 22, 2018