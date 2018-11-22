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بالفيديو.. الفتح يكتسح أحد برباعية

بالفيديو.. الفتح يكتسح أحد برباعية
ماجد محمد(صدى):

اكتسح نادي الفتح، نادي أحد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح عبدالقادر الوسلاني، الأهداف في الدقيقة 24، وبعدها بدقيقتين فقط سجَّل جواو بيدروا الهدف الثاني للفتح، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة للفتح.

وفي الشوط الثاني، أحرز كل من ألكاليبانجورا وإبراهيم شنيحي، هدفين أخرين من ضربتين جزاء في الدقيقتين 64، 79، على التوالي.

وارتفع رصيد الفتح إلى 13 نقطة محتلًا المركز السابع، فيما تجمد رصيد أحد عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير.

 


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