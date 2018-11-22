يورجن كلوب: ليفربول بات أكثر نضجا ونسعى للمزيد

طلال الغامدي(صدى):

طالب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، لاعبي الفريق الأحمر ببذل مزيد من الجهد في المرحلة المقبلة، من أجل تطوير أداء الفريق.

ورغم المسيرة الجيدة للريدز هذا الموسم إلى حد تحقيقه أفضل نتائج منذ تحقيقه آخر بطولة دوري عام 1992 إلا أن كلوب لا يرى سببا للتوقف عن تحقيق المزيد.

وقال كلوب في كلمة ألقاها على محبي ومسؤولي النادي، خلال الحفل الأخير الذي أقيم لدعم المؤسسة الخيرية التابعة للنادي: ” يجب علينا مواصلة التطور، وسنفعل ذلك بلا شك. علينا أن نجمع بين تحقيق النتائج وتقديم الأداء الجيد وألا نتخلى عن أحدهما من أجل الآخر. اللاعبون يقومون بعمل جيد، وأصبح دفاعنا أقوى. ليفربول بات أكثر نضجا “.

ويواصل ليفربول (30 نقطة) ملاحقة متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي (32 نقطة)، كما يأمل في الحفاظ على مسيرته الخالية من الهزائم منذ بداية الموسم في الدوري حتى الآن.