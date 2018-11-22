عدد الأخطاء الطبية المرفوعة للهيئة الصحية سنويا

الرياض(صدى):

بلغ عدد قضايا الأخطاء الطبية المرفوعة للفصل فيها لدى الهيئة الصحية الشرعية 3178 قضية خلال عام 2016، بينما ارتفع عدد القضايا في 2017 إلى 3433 قضية بحسب بيانات حديثة لوزارة الصحة.

ويرجع سبب ارتفاع القضايا إلى زيادة عدد المراجعين والخدمات الطبية المقدمة لهم وضعف الوعي حيال الفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المتوقعة.

وتكثر في بعض الأقسام الطبية قضايا الاشتباه بوقوع خطأ طبي، وذلك بالنظر لوضع المرضى في تلك الأقسام وطبيعة الإجراءات الطبية التي يتلقونها فيها، وتسمى أقسام عالية الخطورة، مثل أقسام العناية المركزة، التخدير، الطوارئ، الجراحة، والنساء والولادة.

وأكد ضرورة أن يأخذ الطبيب وقته في شرح أهمية الإجراء الطبي الذي يحتاجه المريض وشرح الأعراض الجانبية والمضاعفات المتوقعة، ونسب كل عرض متوقع والتأكد من أن المريض وذويه فهموا ذلك تماما فهذا من شأنه أن يقلل من سوء الفهم الذي قد يؤدي لرفع قضية خطأ طبي ضد الطبيب أو المستشفى في حال حدوث مضاعفات لدى المريض.

وحول الأسباب التي أدت لزيادة قضايا الأخطاء الطبية التي ترفع للهيئة للفصل فيها أبرزها:التوسع في الخدمات الطبيةالمقدمة للمواطنين، زيادة عدد المراجعين، زيادة التوعية في مجال حقوق المرضى، سهولة التبليغ الكترونيا

ضعف الوعي حول الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبي، سوء الفهم الناجم عن ضعف التواصل أحيانا بين المريض ومقدم الخدمة، قضايا الأخطاء الطبية لدى الهيئة الصحية الشرعية.