حقيقة تأثير التعثر المالي على استحقاق المواطن من منتجات ” الإسكان “

علي القحطاني(صدى):

ردت وزارة الإسكان على استفسار مواطن بشأن تأثير إيقاف الخدمات على التقديم للحصول على منتجات الوزارة.

وأوضحت الإسكان أن التعثر المالي لا يؤثر على استحقاق المواطن لدى الوزارة، مضيفة:” في حال تم التخصيص له وتم تحويل طلبه للممول، قد يرفض تمويله بسبب تعثره المالي وسيعود اسمه حينها إلى قوائم المستفيدين لحين توفر المنتج المناسب له”.

وكانت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج “سكني” أعلنت عن إطلاق 8 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 13.606 وحدات سكنية في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم.