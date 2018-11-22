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بالفيديو.. لقطات ساحرة لجبال فيفاء بعد الأمطار في جازان

بالفيديو.. لقطات ساحرة لجبال فيفاء بعد الأمطار في جازان
جازان(صدى):

وثق المصور” جمال يحيي الفيفي ” عبر عدسته مقطع فيديو تم تصويره بتقنية تايم لابس ، لحركة الضباب فوق جبال فيفاء بمدينة جازان.

انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث يبين الفيديو جانباً ساحراً لا يعلمه الكثيرون عن جمال المناظر الطبيعية لحركة الضباب التي تشبه حركة الأمواج ، وذلك بعد الأمطار شهدتها المنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي شهد تعليقات وتغريدات كثيرة عن جمال المناظر الطبيعية التي لا يصدق كثيرون أنها بالمملكة.


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