أمير الرياض يستقبل مسؤولي برنامج ” الإسكان التنموي “

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه اليوم، مسؤولي برنامج ” الإسكان التنموي ” التابع لوزارة الإسكان، الذي قدم لسموه عرضاً شاملاً عن الإسكان التنموي، وعرضا تفصيليا عن إنجازات وخطط البرنامج الخاصة بمنطقة الرياض.

وتضمن العرض الدور الفاعل للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في هذا الشأن، وما تقدمة وزارة الإسكان من دعم للقطاعين، مما يمكّن تلك القطاعات من تنفيذ مباداراتها الخاصة بالإسكا بكل يسر. كما تم استعراض تجربة دعم وزارة الإسكان للقطاع الخاص، والتي تم من خلاله تسليم (100) وحدة سكنية للأسر المستحقة، كدفعة أولى.

وأشاد سموه بجهود وزارة الإسكان وتقديم مثل هذه البرامج التي تعد من الأمور الميسرة للأسر المستحقة بالحصول على السكن, مؤكداً أن ذلك من أكبر اهتمامات وحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، من التيسير والتسهيل على المواطنين والمواطنات.

يذكر أن دور الجمعيات غير الربحية وشركات القطاع الخاص، يأتي مكملاً لجهود وزارة الإسكان بتوفير مساكن للأسر المحتاجة عبر ” برنامج الإسكان ” ، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، الذي يتضمن تنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأشد حاجة في المجتمع وفق احتياجاتهـم وقدراتهم المادية.