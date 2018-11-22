أمل العريقي.. زارت المملكة مرتين خلال عام لتنال إجازة خيركم

نايف السالم(صدى):

أتمت السيدة أمل العريقي من الجمهورية اليمنية ختمة إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق طيِّبة النشر على المُجيزة بالقسم النسائي التابع لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة الأستاذة فاطمة ظريفة وذلك خلال مدة وجيزة.

قصة حصول العريقي على إجازة خيركم القرآنية ترويها شيختها فاطمة ظريف حيث تقول : زارت العريقي المملكة في شهر ذو الحجة لأداء فريضة الحج وقرأت 10 أجزاء بعدها عادت إلى اليمن ، وفي أواخر الشهر الماضي عادت لآداء فريضة العمرة وتقرأ الـ 20 جزءاً المتبقية من القرآن ، فنالت إجازة برواية حفص عن عاصم من طريق طيِّبة النشر وذلك خلال تلك الفترة القصيرة ، مما يبين مدى اهتمامها وحبها للكتاب الله.

هذا ويزور منصة خيركم للتعليم عن بعد سنوياً مئات الآلاف من كلا الجنسين حول العالم ليتموا حفظ القرآن ويحصلوا الإجازات القرآنية ، بينما يقوم على هذه المنصة العشرات من المجيزات المتميزات في علم القراءات.