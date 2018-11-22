إعادة ضرائب التسوق للسياح السعوديين في دبي

دبي(صدى):

كشفت إمارة دبي الإماراتية، عن بدء تطبيق نظام إعادة الضرائب والقيمة المضافة للسياح السعوديين ومن جميع أنحاء العالم؛ حيث بلغ عدد الزوار السعوديين إلى الإمارة في الـ 7 أشهر الأولى من 2018 نحو 919 ألف زائر يشكلون 55.2% من مجمل عدد الزوار الخليجيين للمدينة.

وتتمثل طريقة استرداد الأموال في: عند شرائك أي منتج أو سلعة إو إقامة في فنادق مثلاً يجب الاحتفاظ بالفاتورة مع طلب العميل من مقدم الخدمة وضع علامة الإعفاء الضريبي على الفاتورة؛ ثم يجب أن يقدم السائح السعودي الهوية أو جواز السفر أو بطاقة هوية مجلس التعاون الخليجي أو بطاقة مقيم دول مجلس التعاون الخاصة به.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قبل دخول المطار أو دائرة الجوازات يجب مراجعة أحد أكشاك شركة بلانيت بايمنت الموجودة في المطارات بدبي وأبوظبي والشارقة؛ فيما عند اختيارك بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم يتم استرداد الضريبة فورًا، ويمكن للعملاء الذين يفضلون استرداد الضريبة نقدًا أن يحصلوا على أموالهم عبر أحد منافذ ” ترافيليكس ” في صالات المغادرة بالمطار.

ومن الجدير بالذكر، أنه يبلغ عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونيًا بالنظام نحو 4500 متجر، بينما من المقرر أن يرتفع الشهر المقبل ليشمل المزيد من المتاجر في كل أنحاء الدولة مع استكمال النظام بإطلاق مرحلته الثانية.