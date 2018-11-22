الشايع يدشن المجلس الاستشاري لقسم الإدارة التربوية

محمد السعران(صدى):

دشّن عميد كلية التربية في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن سليمان الشايع اليوم المجلس الإستشاري الطلابي بقسم الإدارة التربوية بحضور وكلاء الكلية وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومستشار المجلس د. سعود بن علي العمري وكيل عمادة شؤون الطلاب للخدمات الطلابية وطلاب القسم وطالباته المنتظمين وعدد من خريجوا القسم.

وقد تضمّن حفل التدشين عرضاً مرئياً لفكرة المجلس وأهدافه ولجانه وأعماله، وقدمته الأستاذة منال آل عثمان .

من جهته اكد الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية حرص القسم على ربط الجوانب التعليمية بالتطبيقية، وذلك من خلال إشراك الطلبة في أعمال المجلس المختلفة من مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار، وأشار إلى أن هذا التوجه يحقق الهدف الاستراتيجي للجامعة (توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة) . وقدم الدكتور الداود شكرة لعميد الكلية على رعايته المستمرة لفعاليات القسم ومبادراته، وعلى دعمه للمجلس الإستشاري الطلابي الذي يتطلع لتقديم العديد من المبادرات النوعية والأعمال المعززة لأدوار القسم وتطلعاته من خلال النخبة الطلابية المشاركة فيه والداعمة له، وختم حديثه بالشكر الجزيل لمنسوبي ومنسوبات القسم ، و مستشار المجلس، وعموم المساهمين في إنشاء المجلس الطلابي الإستشاري، وإعداد لائحتة ولجانه، واعداً بمزيد من الأنشطة و البرامج النوعية من خلال المجلس.

من جهته أكد عميد كلية التربية الإستاذ الدكتور فهد الشايع أن قسم الادارة التربوية أمد ميدان العمل التربوي و التعليمي بقيادات متميزة و معول على طلاب و طالبات القسم مواصلة التميز بما يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة و بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠، كما قدم عميد الكلية شكره لقسم الإدارة التربوية على هذه المبادرة النوعية الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القسم وطلابه كتوجه حديث من اتجاهات القيادة والإدارة، كما أثنى على الحراك التطويري والإثرائي في القسم، وهو يقدم نموذجاً للقسم الفاعل الذي تتجاوز أدواره تقديم المحاضرات في القاعات الدراسية.

من جهته أكدت طالبة الدكتوراه فاطمة الفضلي في كلمتها نيابه عن أعضاء المجلس أن زملائها اعضاء المجلس عملوا بكل جد واجتهاد مع قائدهم الملهم الدكتور ابراهيم الداود على مدى ثلاثة أشهر لإعداد وثيقة المجلس مقدمة الشكر لرئيس القسم ولأعضاء هيئة التدريس و لزملائها الطلبة على أعمالهم المتميزة التي بلا شك سوف تحقق الأهداف المجلس

وفِي ختام الحفل كرم عميد الكلية ورئيس القسم الطلبة المشاركين.

عقب حفل التدشين عقد المجلس الاستشاري أولى جلساته التي تم خلالها التأكيد على أعمال اللجان الطلابية، وتحديد جدول الأعمال للفترة المقبلة من خلال الخطة التنفيذية للمجلس واللجان خلال العام الدراسي الحالي 1439/1440هـ.