الحقيل يلتقي مستفيدي ” الإسكان ” و ” العقاري ” في معرض ” سكني إكسبو 2018 “

الرياض(صدى):

زار معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، مساء أمس الأجنحة المشاركة ضمن فعاليات معرض ” سكني إكسبو 2018 ” في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والتقى خلال الزيارة بعدد من المستفيدين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، واستمع إلى ملاحظاتهم، ووقف على الخدمات التي يتم تقديمها لهم من خلال المعرض، حاثاً جميع العاملين في خدمة المستفيدين على تسريع خدمة المواطنين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم لاستكمال توقيع عقودهم النهائية.

وتفقد معالي وزير الإسكان عدداً من أجنحة المعرض، من بينها منطقة ” المستشار العقاري ” ، وأجنحة الوحدات الجاهزة، والبناء الذاتي، والوحدات ” تحت الإنشاء ” وأجنحة الجهات التمويلية والمطورين العقاريين المشاركة في المعرض.

واستمع معاليه خلال جولته إلى مرئيات عدد من المستفيدين حيال ما يقدمه ” سكني أكسبو 2018 ” لهم، مشيدين في الوقت ذاته بخدمة ” المستشار العقاري ” التي ساعدتهم على تخطي بعض العقبات التي تواجههم للحصول على مسكنهم الأول بما يناسب رغباتهم وقدراتهم، إضافةً لما قدمته أجنحة المعرض للمستفيدين من تعريف عن أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية للحصول على ” التمويل العقاري “.

ويهدف معرض ” سكني أكسبو 2018 ” الذي أنطلق الخميس الماضي، برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر ال سعود، وتنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، إلى تيسير رحلة مستفيدي برنامج ” سكني ” لتملك مسكنهم الأول من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين، وعقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل.

يذكر أن معرض ” سكني أكسبو ” مستمر في تقديم خدماته للمستفيدين حتى الجمعة المقبل الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ويضم بين جنباته 16 جهةً تمويلية و43 مطوراً عقارياً، إذ يقدم لمستفيدي ” برنامج سكني” العديد من الخيارات والتسهيلات التمويلية التي تسهم في عملية تعجيل حصولهم على ” مسكنهم الأول “.