” الفالح ” يؤكد: المملكة ستصبح ثاني أكبر دولة لإنتاج الفوسفات عالميا

عادل الحربي(صدى):

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح أن المملكة ستصبح ثاني أكبر دولة تنتج الفوسفات في العالم .

جاء ذلك عقب تدشين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – اليوم المرحلة الأولى من منظومة مشروعات مدينة وعد الشمال الصناعية، والتي وضع فيها حجر الأساس لمشروعات ومرافق المرحلة الثانية للمدينة.

ورافق خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومعالي وزراء الطاقة والنقل و الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية .

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