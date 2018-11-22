اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بجازان تقوم بجولات تفتيشية على المنشآت الصحية

جازان(صدى):

نفذ فريق أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، اثنتي عشرة زيارة تفتيشية للمنشآت الصحية بمنطقة جازان، شملت مستشفى ضمد والحرث، والمراكز الصحية التابعة للقطاع الجنوبي، والمراكز الصحية الخاصة بالمنطقة، وذلك لتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ.

وتضمنت الجولة التعريف بنظام مكافحة التدخين لجميع المنشآت وتطبيق النظام بالمنشآت الصحية الحكومية والأهلية، وكيفية التعامل مع المخالفات وتطبيق الاشتراطات النظامية.

وتأتي هذه الجولات التفتيشية والتعريفية، سعيًا من اللجنة لتوحيد الجهود لمكافحة التبغ ومشتقاته بالمنطقة ، التي من شأنها الارتقاء بوعي وثقافة جميع العاملين في المجال الصحي من أطباء وفنيين وإداريين وتطبيق الأنظمة فيما يتعلق بمكافحة التبغ.