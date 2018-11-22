بالصور.. ​تويوتا تطرح سيارتها راف 4 موديل 2019

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تستعد تويوتا لطرح سيارتها راف 4 موديل 2019 في صالات العرض في الشهر المقبل مع تقديم النسخة الهايبرد منها في مارس 2019, وكشفت تويوتا كافة التفاصيل بخصوص السيارة التي تشمل ارقام استهلاك الوقود, ويبدأ سعر السيارة من 26.545 ألف دولار في النسخة الأساسية الدفع الأمامي LE بينما سيزيد سعر نفس السيارة 1400 دولار للدفع الكلي.

وتقدم راف 4 الجديدة في 5 مستويات للتجهيز تشمل محركات 2.5 لتر لنسخ LE وXLE وXLE Premium والنسخة الأكثر شراسة ليميتد ومحرك 2.5 لتر للنسخة الهايبرد في اصدارات LE HV وXLE HV وXSE HV وليميتد HV. وتتميز نسخة LE بمصابيح أمامية ليد متعددة وكذلك خلفية وقضبان للتحميل فوق السقف وزجاج كهربائي وشاشة 4.2 بوصة .

أما نسخة XLE فتضيف عجلات 17 بوصة ألومنيوم ومصابيح أمامية ليد باطارات كرومية ومصابيح ضباب ومرايا خارجية كهربائية ضم بخاصية التدفئة واشارات ليد وتحذير البقع العمياء وفتحة سقف كهربائية وتحكم في المناخ أوتوماتيكي ثنائي المناطق وفتحات تهوية خلفية ومفتاح ذكي ودخول للسيارة بدون مفتاح و4 فتحات شحن USB .

وبالنسبة لنسخة XLE Premium فتضيف عجلات ألومنيوم كرومية 19 بوصة ومقاعد بلمسات SofTex ومقعد للسائق قابل للتعديل في 8 اتجاهات وباب خلفي كهربائي وعجلة قيادة بلمسات جلدية . أما تويوتا راف 4 أدفنتشر فتتميز بقضبان سقف عالية وتصميم أكثر شراسة للصادم الأمامي وعجلات حصرية 19 بوصة ألومنيوم لمسات سوداء مطفية وألوان خارجية جديدة.

وبالنسبة لاصدار XSE HV الهايبرد فيمكنها التسارع في 7.8 ثانية مع تعليق معدل رياضي ونوابض تعليق أقوى وممتصات صدمات قوية وعجلات 18 بوصة سوداء ألومنيوم ولمسات بيانو سوداء ولونين للجسم الخارجي. أما اصدار ليميتد فيتميز بتجهيزات أكثر فخامة وتشمل لمسات فضية في الصادمين الأمامي والخلفي وعجلات 19 بوصة ألومنيوم مع مقاعد أمامية بخاصية التبريد والتدفئة ومقعد سائق بثمانية اتجاهات للتعديل وباب خلفي كهربائي ونظام صوتي Entune بريميوم .