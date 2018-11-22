بلدية رجال ألمع تصادر كمية من الأغذية الفاسدة وتخالف عدداً من المحلات

محمد السعران(صدى):

نفذت بلدية محافظة رجال ألمع خلال الأسبوع الماضي 33 جولة تفتيشية ورقابية شملت العديد من المحال التجارية، وذلك ضمن برنامج “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأسفرت الزيارات عن مصادرة (46) كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي والمعدة في الأماكن الغير مخصصة لذلك .

كما بلغت إجمالي المخالفات خلال اسبوع (19) مخالفة وتم إغلاق (10) محلات ، وتم إنذار (14) محلات أخرى .

وأكد رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب يتلاءم مع الإستهلاك الآدمي.