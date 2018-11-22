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صورة خاصة لسمو ولي العهد مع الأمراء تثير ضجة على ” إنستجرام “

صورة خاصة لسمو ولي العهد مع الأمراء تثير ضجة على ” إنستجرام “
عادل الحربي (صدى):

أثارت صور قديمة لسمو ولي العهد إعجاب وتفاعل رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

و ظهر سموه مع الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير محمد بن بدر بن فهد والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز خلال آدائهم للرقصة الشعبية المعروفة ” العرضة السعودية ” ، فيما عبر رواد الموقع عن إعجابهم بالصورة النادرة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 34 دقيقة

من ملامحة ذيب وبوادر الذكاء في ملامحه
والحمد لله ضننا فيه في محله فكر ماشاء الله
الله يحفظه من كل شر

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