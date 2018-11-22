صورة خاصة لسمو ولي العهد مع الأمراء تثير ضجة على ” إنستجرام “
أثارت صور قديمة لسمو ولي العهد إعجاب وتفاعل رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
و ظهر سموه مع الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز والأمير محمد بن بدر بن فهد والأمير عبدالعزيز بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز خلال آدائهم للرقصة الشعبية المعروفة ” العرضة السعودية ” ، فيما عبر رواد الموقع عن إعجابهم بالصورة النادرة .
علي الغامدي[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 34 دقيقة
من ملامحة ذيب وبوادر الذكاء في ملامحه
والحمد لله ضننا فيه في محله فكر ماشاء الله
الله يحفظه من كل شر