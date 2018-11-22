” القمل ” يجتاح رؤوس طالبات بقيق

نايف السالم(صدى):

اجتاحت حشرة القمل، طالبات مدارس محافظة بقيق في المنطقة الشرقية؛ بسبب الزحام الشديد بين الطالبات في مدارس البنات المحدودة بالمحافظة؛ الأمر الذي جعل بعض المدارس، خاصة الابتدائية، تقوم بعمل حملات تفتيشية على الطالبات لنصحهن بالنظافة الشخصية.

ومن جانبهم، فوجئ بعض الأهالي ببناتهن بعد عودتهن من المدرسة يقمن بهرش شعرهن، وباتصالهن على إدارة المدارس، أفادوهم بأن عددًا من طالبات المدرسة مصابات بالقمل، حيث تم توزيع أدوية.

وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلان سعيد الباحص، إنه لا يوجد أي شكوى تم رصدها بالمكتب ” بنين أو بنات ” بهذا الخصوص من أولياء الأمور؛ لافتًا إلى أنه يوجد تعاون بين التعليم والشؤون الصحية في المنطقة.