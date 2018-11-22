اختفى في ظروف غامضة.. المعارضة القطرية تطالب بالكشف عن مصير خالد الهيل

طلال الضوي(صدى):

دعا مجموعة من المعارضين للحكومة القطرية للكشف عن مصير المعارض القطري خالد الهيل، في الوقت الذي يؤكد البعض وفاته على يد السلطة في الدوحة.

وقالت الصفحة الرسمية للمعارض القطرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الهيل “اختفى منذ فترة طويلة في ظروف غامضة ولا يعرف مصيره حتى اللحظة”.

وتابعت: “جميع أفراد أسرته لا يستطيعون البحث او السؤال عنه بسبب وقوعهم تحت وطأة نظام الحمدين”، على حد تعبيرها.

واختتمت الصفحة: “نخاطب إنسانية كل ضمير حي بالتفاعل مع قضية اختفائه”.