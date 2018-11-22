عريس يتعرض لإطلاق النار بحفل زفافه

نيودلهي(صدى):

تعرض عريس شاب يبلغ من العمر 25 عاماَ من نيودلهي الليلة الماضية لإطلاق نار من قبل مجهولين اثناء مسيرة احتفالية في الشارع، مما أدى لاصابته بالكتف و نقل على أثرها لمستشفى وخضع لعملية جراحية .

وشهدت نيودلهي حالة من الغليان والغضب، إذ شهدت المدينة في الفترة الأخيرة مع انطلاق موسم الاعراس و انتشار كبيرمن لقوات من الشرطة والوحدات الخاصة.

وروى شهود أن مجهولين أطلقوا العيارات النارية بعد أن تسلقا رجلين إلى عربة الخيل ليقل و أطلقا النار على العريس، ولاذوا الحاضرين بالفرار وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل المصاب إلى المستشفى ، وعاد العريس لإتمام الاحتفال بعد ثلاث ساعات