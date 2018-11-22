عريس يتعرض لإطلاق النار بحفل زفافه
تعرض عريس شاب يبلغ من العمر 25 عاماَ من نيودلهي الليلة الماضية لإطلاق نار من قبل مجهولين اثناء مسيرة احتفالية في الشارع، مما أدى لاصابته بالكتف و نقل على أثرها لمستشفى وخضع لعملية جراحية .
وشهدت نيودلهي حالة من الغليان والغضب، إذ شهدت المدينة في الفترة الأخيرة مع انطلاق موسم الاعراس و انتشار كبيرمن لقوات من الشرطة والوحدات الخاصة.
وروى شهود أن مجهولين أطلقوا العيارات النارية بعد أن تسلقا رجلين إلى عربة الخيل ليقل و أطلقا النار على العريس، ولاذوا الحاضرين بالفرار وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل المصاب إلى المستشفى ، وعاد العريس لإتمام الاحتفال بعد ثلاث ساعات
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