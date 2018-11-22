الأرصاد تصدر تنبيها بهطول أمطار على محافظات مكة

الطائف(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على محافظات ميسان والطائف تشمل مركزي الهدا والشفا، وبني سعد والسيل وهدى الشام والجموم ومدركه ورهاط والكامل وعشيرة والمويه وظلم والأجزاء المجاورة لها, مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة ، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص بعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدة بضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني : هنا ، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .