زوج يقتل زوجتيه رميا بالرصاص لسبب صادم

إسلام آباد(صدى):

قتل باكستاني في مدينة لاهور الأثرية زوجتيه رميًا بالرصاص؛ من أجل وضع حد للثرثرة والاشتباكات اليومية بينهما، ثم لاذ بالفرار.

وتبين من التحقيقات أن القاتل لم يتمكن من السيطرة على أعصابه عندما وقعت مشادة كلامية بينه وبين زوجتيه اللتين كانتا تعيشان معه في بيت واحد في ضاحية ستوكتله بمنطقة لاهور، ما جعله يخرج بندقيته الرشاشة ورمى زوجتيه بالرصاص.

هذا وقد أحالت الشرطة المحلية جثتي الزوجتين إلى المستشفى لإكمال الإجراءات الطبية والقانونية.

وفارقت الزوجتين الحياة فورا لإصابتهن بالطلقات العشوائية عن قرب، بينما لا يزال البحث جاريًا عن الزوج الهارب.