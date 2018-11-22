بالفيديو.. خبير مسرطنات: احذروا هذه السموم البيضاء الثلاث

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في مجال المواد المسرطنة أن كثير من الناس يفرط في تناول أشياء معينة ولا يدرك مدة خطورتها على صحته العامة.

وقال إن هناك مجموعة من الأطعمة المستهلكة بكثرة بين الناس، وترفع احتمالات الإصابة بالأمراض السرطانية، وفي مقدمتها السموم البيضاء الثلاث، السكر والملح والدقيق الأبيض، التي يصنفها الخضيري على أنها “مواد قاتلة”.

وأوضح أن السكر والدقيق الأبيض يعملان على رفع مستويات السكر في الدم، وبالتالي مع الإفراط في تناولهما تزداد مخاطر الإصابة بمرض السكري، لافتا في الوقت نفسه إلى أن استخدام الدقيقة البر أكثر فائدة من الناحية الصحية إذ يساعد على تنظيم مستويات الأنسولين في الدم وبالتالي استقرار معدل السكر.

وعن الملح قال الخضيري، إنه يسبب ارتفاع ضغط الدم في حال تم تناوله بكثرة، وحث الجميع على تناول الطعام عامة وهذه السموم البيضاء الثلاث بتوازن دون إفراط لتجنب مخاطرها.