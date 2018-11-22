” تعليم القصيم ” تكشف عن عقوبة صارمة تلاحق المسيئين لها بمواقع التواصل

سالم المطيري(صدى):

أكد مصدر مطلع أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم قدمت لائحة ادعاء للنيابة العامة بالمنطقة؛ بخصوص تجاوزات بعض المغردين والمغردات عبر تطبيق “تويتر” ونشر الاتهامات، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد الإدارة وقياداتها، وكتابة عبارات تحمل صفة السب والشتم، والتهم المجرمة نظاماً.

وأشار المصدر إلى أن العقوبة تصل للسجن مدة لا تزيد على عام وغرامة خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين.

وأبان أن التعليقات المنشورة والمخالفة للنظام، والتي تم رصدها، تتزامن مع الحالات المناخية المضطربة التي تشهدها منطقة القصيم، والمطالبات المتعددة بشكل مستمر بتعليق الدراسة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقرره إدارة تعليم المنطقة، بعد أن تم تكوين لجنة مركزية مختصة؛ لاتخاذ قرارات التعليق برئاسة نائب وزير التعليم.

يذكر أن عدد من المغردين والمغردات قد أطلقوا مؤخراً هاشتاق تعليق الدراسة بالقصيم تضمّن بعض التغريدات المسيئة التي طالت قيادات الإدارة.