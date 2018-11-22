وفد من الإعلاميين يزور مقر قيادة حرس الحدود بمكة

سعيد العجل(صدى):

زار وفد من الإعلاميين، اليوم الخميس، مقر قيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة؛ حيث استقبلهم اللواء طلال الحربي؛ متحدثًا عن مهام حرس الحدود ودوره في المحافظة على حدود المملكة البرية والبحرية، بالإضافة إلى مشاركته الناجحة في حج هذا العام.

وفي السياق نفسه، أكد اللواء ” الحربي ” على امتلاك ” حرس الحدود ” لأحدث الأجهزة المتعلقة بتتبع المتسللين والمهربين عبر الحدود وكذلك أحدث أجهزة الانقاذ والمساعدة في البحر للحفاظ على أمن المملكة ومقدراتها.

ومن جانبه، رحب قائد القاعدة البحرية لحرس الحدود اللواء بحري مهندس، محمد بن سعد الشمراني، بالوفد الإعلامي المشارك، كما تحدث عن الدورات التي تعقد بالأكاديمية ومهامها بالإضافة إلى تاريخ تأسيسها؛ مؤكدًا على دورها في استحداث دورات متى ما تطلب الموقف ذلك؛ لافتًا إلى وجود متدربين من دول الخليج العربي بالإضافة إلى عقد دورات لكافة ضباط القطاعات العسكرية الأخرى.

وأوضح اللواء البحري الركن، علي بن داهش الغامدي، قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، أن عدد الدورات وما يتعلق بخطة التدريب الثانوي التي يتم اعتمادها من مدير عام حرس الحدود، بينما قال العقيد ” نايف ” أن هذه الخطة تصدر على ثلاث مراحل؛ حيث تتراوح الخطة في الفصل الأول 50 دورة تقريبًا؛ فيما تتراوح مدة الدورات من أسبوع إلى 9 أشهر أو سنة دراسية.

وفي نفس الجانب، أشار إلى أنه يصل عدد دورات الفصل الثاني إلى 30 دورة فيما تصل مدتها من أسبوع إلى 20 أسبوع أو 28 أسبوع حيث يعتمد ذلك على نوع التخصص؛ بينما الدورات الصيفية والتي تعتبر الفصل الثالث عددها قليل قد تصل إلى 10 دورات تقريبًا.