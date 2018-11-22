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بالصور.. ليلى اسكندر تتعرض لهجوم من الجمهور لارتدائها النقاب بعد الفستان المكشوف

بالصور.. ليلى اسكندر تتعرض لهجوم من الجمهور لارتدائها النقاب بعد الفستان المكشوف
بيروت(صدى):

تعرض الفنانة ليلى اسكندر لهجوم عنيف من جمهورها ، وذلك بعد ظهورها بصورة مرتدية النقاب ، وتسخر من منتقديها.

وكانت ليلى اثارت الجدل بعد ظهورها ي أحد حفلات الزفاف التي أحيتها في مدينة الطائف السعودية بفستان مكشوف إلى حد كبير.

ونشرت صورة لها عبر تطبيق سناب شات النقاب ممازحة متابعيها بقولها: ” طب اكوي النقاب ليلى عدليييه وبعدين صوري سناب .. ادري بقلولكم “.

ولم تلق هذه الصورة استحسان الكثير من متابعيها ، موضحين أن النقاب ليس مزحة .


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