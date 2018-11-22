نجم النصر السابق يقلل من دور مدرب الهلال في انتصارات الفريق

ماجد محمد(صدى):

قلل نجم نادي النصر السابق فهد الهريفي من انتصارات نادي الهلال منذ بداية الموسم الجاري تحت قيادة البرتغالي خيسوس، وقال إن اللاعبين المحليين في النادي الأزرق هم السبب الأول لتلك الانتصارات.

وأكد الهريفي وجه نظره بالقول إن خيسوس لم يتعرض لاختبار حقيقي يثبت تفوقه حتى الآن.

وعن النصر، شدد على أن النادي قادر على المنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي، إذ يمتلك كل المقومات التي تساعده على تحقيق النجاح، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تنحصر بين الهلال والنصر والأهلي.