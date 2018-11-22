بالفيديو.. ولي العهد يزور عددا من مشايخ عرعر.. وشاب يلتقط سيلفي مع سموه

نايف السالم(صدى):

زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددا من مشايخ وأعيان عرعر، والتقط عدد من الحضور السيلفي مع ولي العهد.

وبدا في المقطع المتداول الفرحة والبهجة تغمر مشايخ وأعيان عرعر بسبب زيارة ولي العهد، كما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بتواضع ولي العهد.

ولاقي الفيديو تداولا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن حبهم لولي العهد، بسبب مواقف سموه العظيمة مع الجميع.

وانهالت تعليقات رواد التواصل على المقطع المتداول التي حملت بين ثناياها الدعاء لولي العهد بطول العمر والصحة.