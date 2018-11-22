بالصور.. الأمين العام لإدارات التعليم ومساعدته في زيارة تفقدية لتعليم الطائف

بدرية المالكي (صدى):

وقف الفريق الوزاري الزائر لتعليم الطائف والذي يضم الامين العام لإدارات التعليم بالوزارة الدكتور سليمان الكريدا والمستشارة الدكتورة خلود الصوينع على عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمحافظة الطائف للوقوف على سير العمل بها . برفقة المدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي. حيث وقف الكريدا على مدرسة أبي هريرة ومجمع الغمير التعليمي ومجمع عكرمة ومدرسة أبي الدرداء المتوسطة، كما زار إدارة الموهوبين وشهد معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ، كما زار مبنى إدارة الشؤون الصحية المدرسية والتقى منسوبيها واطلع على مرافقها ، كما وقف على مشروع المجمع التعليمي بالجال واطلع على مراحل عمل المشروع ، كما شملت زيارة الدكتور الكريدا الثانوية الحادية والثلاثين للبنات واطلع على مرافقها ودشن المقهى الرقمي بها، كما زار مركز الطائف العلمي واطلع على وحداته وأقسامه ، كما زار الكريدا المتوسطة الخامسة عشرة للبنات ومتوسطة حطين الليلية للبنين والتقى الطلاب والمعلمين ، كما زار المتوسطة السابعة للبنات بالحوية وتجول داخل مرافقها .

كما استقبلت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي في مكتبها صباح اليوم الأحد مستشارة المدير العام لإمانة إدارات التعليم د.خلود الصوينع، وذلك في إطار زيارتها الميدانية لتعليم الطائف، بحضور عدد من القيادات، وقد دشنت مساعدة المدير العام خلال الجولة المقهي الرقمي بالثانوية الحادية والثلاثون، والذي نفذته المعلمة فاطمة العمري، بحضور المستشارة ومديرة مكتب غرب وعدد من المشرفات، وتجولت الحاضرات بالمعرض واستمعن إلى شرح وافٍ عن أهدافه، وتجهيزاته، ومايهدف إليه من دمج التعليم بالتقنية.كما تفقدت الصوينع برفقة منسوبات أمانة تعليم الطائف الثانوية الثانية، والثانوية الرابعة بالحوية ، ومعهد التربية الفكرية، والتقت بالقائدات والمعلمات، وتجولت في المرافق التعليمية، وماتضمه من قاعات وأركان تخدم الفئة المستهدفة، واطلعت على كافة التجهيزات ، واختتمت جولتها في اليوم الأول بشكر جميع القائمين على الجهود المبذولة في الميدان .