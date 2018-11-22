بالصورة.. مجمع الملك عبد الله الطبي ينهي معاناة معلمة بجراحة دقيقة

عادل الحربي(صدى):

نجح أطباء مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنهاء معاناة مواطنه تعمل بالتدريس في العقد الرابع من عمرها من كيس نكافي من خلال عملية جراحية دقيقة .

وتفصيلاً فقد ظلت المعلمة تعاني 4 أعوام بسبب وجود كيس نكافي ،هدددها بشلل تام في أعصاب الوجه في حال حدوث مضاعفات للجراحة ، مما أدى إلى زيادة حجمه لرفض عدد من المستشفيات المخاطر بتنفيذ العملية الأمر الذي سبب لها العزلة الإجتماعية والضرر النفسي .

من جانبها عبرت المعلمة عن بالغ سعادتها بنجاح الجراحة ، موجهه شكرها لأطباء المجمع وإدارته .

كما أكد المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور حاتم العمري، على تقديره للفريق الطبي الذي وصل بهذا الصرح الطبي لأعلى المستويات .