بالصورة.. مجمع الملك عبد الله الطبي ينهي معاناة معلمة بجراحة دقيقة
نجح أطباء مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنهاء معاناة مواطنه تعمل بالتدريس في العقد الرابع من عمرها من كيس نكافي من خلال عملية جراحية دقيقة .
وتفصيلاً فقد ظلت المعلمة تعاني 4 أعوام بسبب وجود كيس نكافي ،هدددها بشلل تام في أعصاب الوجه في حال حدوث مضاعفات للجراحة ، مما أدى إلى زيادة حجمه لرفض عدد من المستشفيات المخاطر بتنفيذ العملية الأمر الذي سبب لها العزلة الإجتماعية والضرر النفسي .
من جانبها عبرت المعلمة عن بالغ سعادتها بنجاح الجراحة ، موجهه شكرها لأطباء المجمع وإدارته .
كما أكد المدير التنفيذي لمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور حاتم العمري، على تقديره للفريق الطبي الذي وصل بهذا الصرح الطبي لأعلى المستويات .
اترك تعليقاً