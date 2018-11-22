مي الغيطي عن إصابتها بسرطان الثدي: فخورة بالجرح

أميرة خالد(صدى):

أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصا لأنه جعلنى أبدو كالأميرة المحاربة.. بهذه الكلمات المؤثرة أعلنت النجمة مي الغيطي عن اجرائها عملية جراحية لاستئصال ورم بالثدي، وذلك فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ40، أول أمس الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت مي صورة لها على حسابها الخاص بـ ” انسجرام” ترتدي فستان على شكل حرف V لكي تظهر الجرح الناتج عن استئصال الورم .

وعلقت مي على صورتها ” كنت دائماً أريد أن أرتدى فستانا على شكل “V” مفتوح الرقبة لإظهار جزء من أثر جرح بسبب عملية استئصال ورم بالثدى، أردت بشدة ارتداء ذلك الفستان خصوصا لأنه جعلنى أبدو كالأميرة المحاربة، ولذلك لا يهمنى ما يقوله الناس ولا أتباهى، وكنت قاصدة إنى أبين الجرح الخاص بى لأنى فخورة به”.

يذكر أن الفنانة مي تبلغ من العمر 19 عاماَ ، وظهرت بمسلسل القاصرات دور «القاصرة بياضة» الذي عرف الجمهور بها.