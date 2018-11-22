نجاح استئصال ورم يزن 1200جرام من طفل عمره 6 أيام !!

نايف السالم(صدى):

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى الموسى التخصصي في اجراء جراحة دقيقة عالية الخطورة لاستئصال ورم دموي ضخم (KASABACH MERRITT SYNDROME) يزن 1200جم من كبد طفل رضيع عمره 6 أيام، ويُعد هذا الورم تشوهًا خلقيًا دمويا داخل الكبد ويمتد للأوردة الرئيسة والأعضاء الداخلية في البطن.

يقول الدكتور طه عبد الله – استشاري ورئيس قسم العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى الموسى – أن حالة هذا الطفل شكَّلت تحديًا كبيرًا لطاقم العناية المركزة، حيث كان الطفل يعاني لحظة وصوله انتفاخًا كبيرًا مع صعوبة شديدة جدًا في التنفس، فكان التحدي الأول هو تأمين وظيفة التنفس واستقرارها مع الحفاظ على استقرار المؤشرات الحيوية، أما التحدي الثاني فهو تحسين حالة تخثر الدم قبل وبعد اجراء العملية الجراحية عالية الخطورة.

من جانبه أوضح الدكتور محمود مشموشى استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الموسى مع الفريق الجراحي أن هذا الورم نادر جدًا وأن استئصاله يحتاج إلى فريق عمل متخصص من العناية المركزة للأطفال والتخدير فضلاً عن قسم جراحة الأطفال وجراحة الكبد.

وأكد الدكتور مشموشي على أهمية عامل الوقت في هذه العملية إذ أن أي تأخير أو تأجيل قد يودي بحياة الطفل لأن هذا النوع من الأورام يأكل الصفائح الدموية ومواد تخثر الدم؛ مما يؤدي إلى نزيف دائم يصعب السيطرة عليه.

على الجانب الآخر فإن إجراء الجراحة الفورية لاستئصال هذا الورم الكبير لطفل عمره 6 أيام ستشكل جراحة عالية الخطورة ذات نسب نجاح ضعيفة جدًا، وتُعتبر هذه الحالة ضمن الحالات الصعبة جدًا التي تحتاج لمراكز طبية متخصصة ومجهزة ويعمل بها كوادر طبية من ذوي الكفاءات والخبرات العالية.

بعد اجراء الجراحة أعيد الطفل إلى العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وهو على التنفس الصناعي، وتمت افاقته بشكل تدريجي، واستمر بها لمدة 15 يومًا إلى أن استقرت حالته وغادر المستشفى وهو في حالة صحية جيدة.