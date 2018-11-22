مستشفى الولادة والأطفال بتبوك تعقد اللقاء الثاني لمنسوبيها

محمد السعران(صدى):

أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بتبوك حميد بن سليم المقبلي أن اهتمام المستشفى خلال العام الماضي في تطوير بيئة العمل وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين , ساهم بعد فضل الله في تصدر المستشفى عدد من المؤشرات الصحية على مستوى مستشفيات منطقة تبوك . جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لمنسوبي المستشفى والذي أقيم مساء أمس .

وأكد المقبلي خلال حديثة على ان المستشفى شهد العام الماضي انجاز العديد من المشاريع التطويرية كمشروع تطوير قسم المختبر وقسم الأشعة وقسم شؤون المرضى وقسم الطوارئ والعيادات الخارجية والصيدلية , وجاري العمل على الانتهاء هذا العام من تطوير قسم تجربة المريض وقسم السنترال . مشيرا الى دعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي مستشفى الولادة والأطفال مؤخراً بعدد من القوى العاملة في تخصصات مختلفة مابين طبية وفنية وهندسية وادارية لافتاً الى أن ذلك سوف يساهم بمشيئة الله في تقديم خدمة صحية ذات جودة للمريض والمراجع . وأطلع المقبلي الحضور على جهود اللجان العاملة في التحضير والاستعداد لمرحلة انتقال المستشفى إلى مبناه الجديد سعة 200 سرير ضمن مجمع الملك عبدالله الطبي .

ورحب المقبلي خلال اللقاء بالموظفين الجدد الذين انظمو حديثا للعمل في المستشفى متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية وعلى هامش اللقاء كرم مدير مستشفى الولادة والأطفال رئيس قسم المختبر هشام الشيخ على جهوده في تطوير أعمال القسم كما كرم عبدالله الحداد بمناسبة تقاعده .

وقد أقيم بهذه المناسبة مأدبة عشاء حضرها عدد كبير من منسوبي المستشفى من رؤساء أقسام وأطباء وفنيين واداريين , وسط أجواء سادت فيها المحبة والأخوة .