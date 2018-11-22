” مسام ” ينزع أكثر من 19 ألف لغما في اليمن

سعيد العجل(صدى):

تمكن مشروع ” مسام ” التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من نزع 19561 لغمًا متنوعًا بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في المحافظات اليمنية.

وأوضح ” مسام ” أن الألغام المنزوعة في كل من مأرب: شبوة، الجوف، عسيلان، نعمان، البيدا، ذات الراي، أما في الساحل الغربي: تعز، لحج، باب المندب، المخا، الوازعية، يختل؛ لافتًا إلى أن مجموعة الألغام المنزوعة في الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر الجاري بلغت 1784 لغمًا.

ومن الجدير بالذكر، أنه استطاع أفراد المشروع خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر نزع 1,492 لغمًا متنوعًا زرعتها المليشيات الحوثية الإيرانية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن.