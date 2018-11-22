الصالح: كمارا ليس للبيع

ماجد محمد(صدى):

رفض محمد الصالح المشرف العام على فريق كرة القدم في نادي القادسية بيع لاعب الفريق الشاب المتألق ” هارون كمارا ” مؤكداً : ” كمارا ليس للبيع ” .

وقال الصالح أن كمارا خط أحمر لن يفرط فيه معبراً عن شعوره بالإنزعاج نتيجة ما سمعه عن مفاوضات إنتقاله وما تسببه من تشتت لذهن اللاعب رغم إعتماد فريق القادسية عليه بخلاف مهمته الوطنية في المنتخب اوطني .

ودعا ” الصالح ” إلى إلغاء الحديث في مثل هذه الأخبار لعدم إرباك اللاعب مؤكداً أنه سيعلن الخبر رسمياً في حال حدوثه .