الصالح: كمارا ليس للبيع
رفض محمد الصالح المشرف العام على فريق كرة القدم في نادي القادسية بيع لاعب الفريق الشاب المتألق ” هارون كمارا ” مؤكداً : ” كمارا ليس للبيع ” .
وقال الصالح أن كمارا خط أحمر لن يفرط فيه معبراً عن شعوره بالإنزعاج نتيجة ما سمعه عن مفاوضات إنتقاله وما تسببه من تشتت لذهن اللاعب رغم إعتماد فريق القادسية عليه بخلاف مهمته الوطنية في المنتخب اوطني .
ودعا ” الصالح ” إلى إلغاء الحديث في مثل هذه الأخبار لعدم إرباك اللاعب مؤكداً أنه سيعلن الخبر رسمياً في حال حدوثه .
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 289 ] نشر منذ 1 ساعة
لاعب مجتهد فقط ولا يستحق الهاله الاعلامية وبيع وشراء الخ……!علشان سجل هدفين في الاهلي خليتوه لاعب سوبر ستار؟! ارحموا عقولنا لا وبعد ٣٠ مليون 😂😂 والله لو انه حقق الدوري للقادسية بعد؟!
شفناه مع المنتخب والدبكه إلي صارت كل شوتاته في اقدام الخصم..عجبي بصراحه
ابو صالح[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 59 دقيقة
وقال الصالح أن كمارا خط أحمر لن يفرط فيه اقول لو بغها الزعيم بيخلي خط اخضر علي طول زي ما جابو زعيم العيناوي عموري يقدرو يجيبو اي لاعب يعجبهم حتي الكبتن السومة يجيبوه لو بغوه مافي شئ اسمه خط احمر امام الزعيم