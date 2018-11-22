بالفيديو.. أمريكي يهدد مراهقات مسلمات بالسلاح

واشنطن(صدى):

أثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، بعد أن أظهر الفيديو أمريكي يهاجم ثلاث مراهقات لكونهن مسلمات أثناء وجودهن بمطعم ” ماكدونالدز” للوجبات السريعة بولاية مينيسوتا .

وهدد الرجل الذي يدعي “إدوارد جونسون ” والبالغ من العمر 55عاما الفتيات بسلاح ناري عقب مشاددة كلامية طفيفة مع إحداهن .

وفي النهاية أمرت مديرة المطعم الفتيات وهن :” فريدة عثمان ، 16 عاما ، جيهان عبد الله ، أمل محمد ، 17 عاما ، وزينب حسن ” بالخروج من المطعم ولكن أحد الزبائن منعها خوفاً عليهن من إنتظار الرجل لهن في الخارج مما يمثل خطر عليهن .

وتم القبض على المتهم ، 55 عاما ، امس الأربعاء في اعتداء من الدرجة الثانية بعد نشر شريط فيديو عن الواقعة على تويتر .